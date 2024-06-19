Эту фотографию, пожалуй, можно назвать первой семейной. 1964 г. Валентина и Вячеслав с сыном Сережей.

Вячеслав и Валентина МАЛЬЦЕВЫ, п. Добринка.

День свадьбы: 21 июля 1962 года.

Их свадьба была далека от той, о которых сейчас грезят молодые девчонки. У невесты не было белоснежного наряда, молодых не возил по улицам Добринки свадебный кортеж, даже обручальных колец жених с невестой не припасли. И тем не менее этот союз оказался крепким и счастливым на долгие годы. Судите сами: не каждый супруг, прожив в браке не один десяток лет, посвящает своей половинке стихи, полные любви и признательности за совместно прожитые годы…

Валентина, окончив семь классов, приехала в Добринку из небольшой деревушки соседней Тамбовской области. Она мечтала учиться в Чуевской средней школе. Но, как оказалось, опоздала: свободных мест уже не было. И тогда девушка по совету своей тети Любы, у которой осталась квартировать вместе с подругой, устроилась ученицей в швейную артель «Искра».

— Моя подружка встречалась с молодым человеком, — рассказывает Валентина Михайловна. – Однажды тот пришел к нам на улицу Ленинскую не один, а со своим близким другом Вячеславом. Он оказался улыбчивым, словоохотливым пареньком, к тому же очень симпатичным.

Валентина Михайловна почти 40 лет отработала на швейной фабрике, была мастером, инженером. Награждена орденом Знак Почета.

— Анатолий Полянский, с которым мы были дружны многие-многие годы, — продолжает Вячеслав Иванович, — тогда мне сказал: «Хочешь познакомиться с хорошей девушкой?». Кто же откажется от такого предложения. Валентина мне сразу понравилась и внешне (темноволосая была, кудрявая), и по характеру. В результате вскоре уже вместе отмечали Новый год.

Вячеслав, к тому времени демобилизовавшийся из армии, поступил в Саратовское художественное училище. Валентина успешно осваивала швейное дело. После четырех лет ухаживания молодой человек сделал своей возлюбленной предложение. Свадьбу решили сыграть на летних каникулах.

В.И. Мальцев 47 лет приобщал добринских ребятишек к миру прекрасного — работал учителем черчения и рисования, преподавал в Добринской школе искусств.

— Большого застолья не планировалось. Только самые близкие. Настоящая проблема тогда была со спиртным, — улыбаясь, вспоминает Вячеслав Иванович. – За водкой для праздничного стола отправился в Липецк. В магазине давали по две бутылки в руки. Пришлось кого-то попросить, чтобы еще две взял для меня.

В платье, сшитом тетей Любой из красивого голубого штапеля, Валентина под руку с женихом пешком отправилась в загс. Оттуда они вышли мужем и женой, правда, без колец на безымянном пальце, на которые у молодоженов просто не было денег. К слову, и позже к этому вопросу не возвращались. Жизнь показала, что от их наличия семейное счастье не зависит.

На обратном пути из загса супруги решили зайти в фотоателье к Сергею Степановичу Ярикову, чтобы сделать снимок на память. Но того не оказалось на месте. Постояли подождали, да так ни с чем и ушли. Так что свадебных фото у Мальцевых нет.

Праздничный стол накрыли у родителей Вячеслава. Еда была самая простая, но Валентине из всех блюд почему-то запомнился вкусный кисель из свежих ягод, приготовленный свекровью.

Супруги хорошо помнят свои свадебные подарки: рубашка для Вячеслава, нарядная скатерть на стол и … целый баран от тещи. Точнее, обещание подарить его подросшим осенью. Так и получилось. Барашек был доставлен с Тамбовщины в Добринку ближе к холодам.

Заслышав звуки гармошки, поздравить молодоженов зашел их сосед дядя Лена Королев, настоящий донской казак, многодетный отец и большой любитель выпить. Приняв из рук молодых чарку, щедро пообещал им подарить (тоже осенью) четырех гусей. И слово свое сдержал!

Торжество молодожены завершили на Чуевском пруду, куда отправились вечером поплавать в теплой воде после жаркого дня.

В сентябре Мальцевы уехали в Саратов: у мужа-студента начинался новый учебный год. Валентина и там устроилась на швейную фабрику. Домой вернулась, когда подошло время появиться на свет первенцу Сергею. Три года жила у свекрови. А потом Мальцевым дали небольшой домик-квартиру, когда Вячеслав Иванович стал работать учителем черчения и рисования сначала в Чуевской, а потом в первой Добринской школе.

Вторая в их жизни квартира была уже на улице 50 лет Октября. Там же родился сын Александр.

Но супруги были не в восторге от жизни в двухэтажке, хотелось иметь свой дом с огородом и садом. Их мечта сбылась в начале 80-х. Новый дом построили на месте старого родительского. Вячеслав Иванович, наконец, получил возможность заниматься садоводством, а Валентина Михайловна – разводить цветы и обихаживать огород.

— Я очень люблю землю, — говорит собеседница. – Даже скучаю по ней зимой, с нетерпением жду тепла.

2020-й год. Супруги Мальцевы с внучкой Натальей и правнучкой Полиной.

Супруги прожили вместе 62 года. Воспитали двоих сыновей, у них три внучки (одна из них, Алина, делает успешную научную карьеру во Франции) и три правнучки. Отметили теперь уже в широком семейном кругу бриллиантовую свадьбу.

Валентина Михайловна оказалась замечательной хозяйкой. Эту черту в ней еще до свадьбы безошибочно угадал будущий супруг. В семье бережно хранится реликвия – книга с полезными советами по домоводству, которую когда-то подарил своей девушке Вячеслав с дарственной надписью: «Будущей хорошей и доброй хозяйке».

Вячеслав Иванович в свои почти 88 лет по-прежнему в строю: составляет кроссворды для нашей районной газеты, пишет стихи. А Валентина Михайловна всегда и во всем поддерживает мужа.