Вячеслав и Валентина МАЛЬЦЕВЫ, п. Добринка.
День свадьбы: 21 июля 1962 года.
Их свадьба была далека от той, о которых сейчас грезят молодые девчонки. У невесты не было белоснежного наряда, молодых не возил по улицам Добринки свадебный кортеж, даже обручальных колец жених с невестой не припасли. И тем не менее этот союз оказался крепким и счастливым на долгие годы. Судите сами: не каждый супруг, прожив в браке не один десяток лет, посвящает своей половинке стихи, полные любви и признательности за совместно прожитые годы…
Валентина, окончив семь классов, приехала в Добринку из небольшой деревушки соседней Тамбовской области. Она мечтала учиться в Чуевской средней школе. Но, как оказалось, опоздала: свободных мест уже не было. И тогда девушка по совету своей тети Любы, у которой осталась квартировать вместе с подругой, устроилась ученицей в швейную артель «Искра».
— Моя подружка встречалась с молодым человеком, — рассказывает Валентина Михайловна. – Однажды тот пришел к нам на улицу Ленинскую не один, а со своим близким другом Вячеславом. Он оказался улыбчивым, словоохотливым пареньком, к тому же очень симпатичным.
— Анатолий Полянский, с которым мы были дружны многие-многие годы, — продолжает Вячеслав Иванович, — тогда мне сказал: «Хочешь познакомиться с хорошей девушкой?». Кто же откажется от такого предложения. Валентина мне сразу понравилась и внешне (темноволосая была, кудрявая), и по характеру. В результате вскоре уже вместе отмечали Новый год.
Вячеслав, к тому времени демобилизовавшийся из армии, поступил в Саратовское художественное училище. Валентина успешно осваивала швейное дело. После четырех лет ухаживания молодой человек сделал своей возлюбленной предложение. Свадьбу решили сыграть на летних каникулах.
— Большого застолья не планировалось. Только самые близкие. Настоящая проблема тогда была со спиртным, — улыбаясь, вспоминает Вячеслав Иванович. – За водкой для праздничного стола отправился в Липецк. В магазине давали по две бутылки в руки. Пришлось кого-то попросить, чтобы еще две взял для меня.
В платье, сшитом тетей Любой из красивого голубого штапеля, Валентина под руку с женихом пешком отправилась в загс. Оттуда они вышли мужем и женой, правда, без колец на безымянном пальце, на которые у молодоженов просто не было денег. К слову, и позже к этому вопросу не возвращались. Жизнь показала, что от их наличия семейное счастье не зависит.
На обратном пути из загса супруги решили зайти в фотоателье к Сергею Степановичу Ярикову, чтобы сделать снимок на память. Но того не оказалось на месте. Постояли подождали, да так ни с чем и ушли. Так что свадебных фото у Мальцевых нет.
Праздничный стол накрыли у родителей Вячеслава. Еда была самая простая, но Валентине из всех блюд почему-то запомнился вкусный кисель из свежих ягод, приготовленный свекровью.
Супруги хорошо помнят свои свадебные подарки: рубашка для Вячеслава, нарядная скатерть на стол и … целый баран от тещи. Точнее, обещание подарить его подросшим осенью. Так и получилось. Барашек был доставлен с Тамбовщины в Добринку ближе к холодам.
Заслышав звуки гармошки, поздравить молодоженов зашел их сосед дядя Лена Королев, настоящий донской казак, многодетный отец и большой любитель выпить. Приняв из рук молодых чарку, щедро пообещал им подарить (тоже осенью) четырех гусей. И слово свое сдержал!
Торжество молодожены завершили на Чуевском пруду, куда отправились вечером поплавать в теплой воде после жаркого дня.
В сентябре Мальцевы уехали в Саратов: у мужа-студента начинался новый учебный год. Валентина и там устроилась на швейную фабрику. Домой вернулась, когда подошло время появиться на свет первенцу Сергею. Три года жила у свекрови. А потом Мальцевым дали небольшой домик-квартиру, когда Вячеслав Иванович стал работать учителем черчения и рисования сначала в Чуевской, а потом в первой Добринской школе.
Вторая в их жизни квартира была уже на улице 50 лет Октября. Там же родился сын Александр.
Но супруги были не в восторге от жизни в двухэтажке, хотелось иметь свой дом с огородом и садом. Их мечта сбылась в начале 80-х. Новый дом построили на месте старого родительского. Вячеслав Иванович, наконец, получил возможность заниматься садоводством, а Валентина Михайловна – разводить цветы и обихаживать огород.
— Я очень люблю землю, — говорит собеседница. – Даже скучаю по ней зимой, с нетерпением жду тепла.
Супруги прожили вместе 62 года. Воспитали двоих сыновей, у них три внучки (одна из них, Алина, делает успешную научную карьеру во Франции) и три правнучки. Отметили теперь уже в широком семейном кругу бриллиантовую свадьбу.
Валентина Михайловна оказалась замечательной хозяйкой. Эту черту в ней еще до свадьбы безошибочно угадал будущий супруг. В семье бережно хранится реликвия – книга с полезными советами по домоводству, которую когда-то подарил своей девушке Вячеслав с дарственной надписью: «Будущей хорошей и доброй хозяйке».
Вячеслав Иванович в свои почти 88 лет по-прежнему в строю: составляет кроссворды для нашей районной газеты, пишет стихи. А Валентина Михайловна всегда и во всем поддерживает мужа.