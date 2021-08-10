На сегодняшний день единовременную выплату 10 тысяч рублей в Липецкой области получили около 105 тысяч семей на 140 626 детей школьного возраста. Общая сумма выплаты составила почти 1,4 млрд рублей.

Основная часть заявлений на единовременную выплату была сформирована в июле автоматически и направлена в Личный кабинет родителей на портале госуслуг. Семьям осталось только проверить данные и отправить электронное заявление.

Существуют ситуации, когда родители решили заполнить заявления на детей поочерёдно, но пока не обработано первое и его статус в системе госуслуг не изменился, следующее заполнить невозможно.

На данный момент все статусы обновлены. Отделение ПФР обращается ко всем гражданам, которые ранее заполнили заявления не на всех своих детей, на портале Госуслуг подать заявление на «школьные» выплаты. Обращайте внимание на правильность реквизитов кредитного учреждения, совпадение ФИО заявителя и того, на чье имя открыт счет.

Всех до кого не дошли средства сотрудники ПФР информируют с помощью SМS-сообщений и просят направить уточненный номер счета в вотсап на номер +7(920) 500-93-63 или электронную почту centr@058.pfr.ru. Кроме того, заявители могут самостоятельно представить реквизиты банковского счета в клиентскую службу Пенсионного фонда. При получении ПФР правильных реквизитов, после обработки заявлений средства будут перечислены на счет.