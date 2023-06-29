На комиссии регионального парламента депутаты рассмотрели поправки в закон “О государственной социальной помощи”. Они предусматривают возможность продления социального контракта, в том числе регионального, в случае участия самого получателя или членов его семьи в специальной военной операции.

Кроме того, у участников СВО появится право досрочного расторжения социального контракта на добровольной основе. Будет отсутствовать и обязанность возвращать денежные средства, предоставленные в случае участия в спецоперации. Это будет являться уважительной причиной неисполнения мероприятий, предусмотренных соцконтрактом.

В 2023 году предусматривают изменения в части направлений социального контракта – поиск работы и преодоление трудной жизненной ситуации. Устанавливается, размер выплаты на это будет пересчитываться в беззаявительном порядке после изменения установленного в регионе величины прожиточного минимума.

Также в новых поправках узаконят возможность подать заявление на оформление социального контракта через портал государственных и муниципальных услуг.

Вводится ограничение по заключению социального контракта по направлениям предпринимательская деятельность и ЛПХ для школьников и студентов, обучающихся по очной форме обучения, за исключением студентов выпускных курсов. Это обусловлено их занятостью и отсутствием навыка трудовой деятельности, что влечет за собой риск неисполнения условий соцконтракта. Аналогичные ограничения устанавливаются и для граждан нетрудоспособного возраста.

Социальный контракт одна из самых популярных мер поддержки среди жителей Липецкой области. Только с начала этого года им воспользовались почти 3 тысячи липчан. Большая часть получает выплату на открытие своего дела, кто-то на поиск работы и преодоление трудной жизненной ситуации. И реализация этого проекта на практике показывает необходимость его законодательного совершенствования, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов. — Работу в этом направлении, безусловно, будем продолжать. Из бюджетов всех уровней в 2023 на социальные контракты выделено более миллиарда рублей.

Напомним, по социальному контракту жители региона могут получить до 350 тысяч рублей единовременно.

Также с начала июня в области действует новая мера поддержки – региональный социальный контракт. Его размер– 250 тысяч рублей. Получить такую помощь могут многодетные семьи Липецкой области, которые уже заключили социальный контракт и развивают своё дело в сфере сельского хозяйства. Обратиться за дополнительным финансированием можно в период действия первоначального соцконтракта. Необходимо участие в сельскохозяйственном кооперативе и реализация кооперативу не менее 30% от произведённой продукции в течение года после того, как окончен срок действия первоначального соцконтракта.

На данный момент работает мобильное приложение «Социальный контракт», где можно подробно ознакомиться с условиями заключения и видами помощи, подать заявку в любое удобное время. Обратиться по этому вопросу можно и в ЕДС 8-800-450-48-48.