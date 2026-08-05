Для ячменя настало время

Земледельцы Добринского округа начали обмолачивать ячменные наделы. Позднее начало уборки этой яровой культуры заключается в сдвиге агротехнических сроков сева. Всему виной – аномально холодная и влажная весна. В хозяйстве Александра Богачева ячменем занято 600 гектаров. Жатва здесь ведется организованно. В поле работают два зерноуборочных комбайна «Клаас», машинами управляют механизаторы Игорь Гвоздев и Виктор Титов. За противопожарной безопасностью на тракторе с бочкой следит Александр Иноземцев, дискование обмолоченных участков доверено Денису Мухину. С поля на ток зерно на автомобилях «КамАЗ» доставляют Виктор Коловицкий и Юрий Ларин.

По словам руководителя фермерского хозяйства, первые убранные гектары показали хорошую урожайность при влажности зерна 13 процентов. Материал про уборку ячменя читайте в следующем номере «Добринских вестей».