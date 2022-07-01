В Добринский район в четверг на форум газетчиков приезжали руководители и представители редакций других из районов Липецкой области.

Возглавляли делегацию заместитель начальника областного управления информационной политики Сергей Гузеев и председатель Союза журналистов Липецкой области Пётр Игнатов. У нас гостей радушно встречали главный редактор «ДВ» Тамара Шигина и глава Добринского муниципального района Александр Пасынков. Он рассказал коротко о нашем сельскохозяйственном крае, о себе и стал экскурсоводом в центре Добринки, а также проследовал вместе с журналистами на автобусе до строящейся объездной дороги вокруг посёлка, попутно объяснив, насколько важен в плане безопасности такой объект.

— Возводящаяся с нуля дорога, может, не такая длинная — всего 2 километра, но она разгрузит улицы Добринки от многочисленных тяжеловесных автомобилей, какие и асфальт разбивают, и представляют настоящую угрозу для жизни добринцев и их детей.

Далее путь приглашённых лежал в старинное село Талицкий Чамлык, где на площади у ДК сотрудники библиотеки их встретили по русскому обычаю с хлебом-солью. Гости поводили хоровод, поиграли в ручеёк, ведь нынешний год — Год культуры народов России, и всё было здесь к этому приурочено.

В ДК газетчики отведали прохладного домашнего русского кваса со всевозможными добавками. Потом сотрудник районной библиотеки Маргарита Сергеева собравшимся представила многочисленные проекты учреждения, которые направлены на разный возраст посетителей и участников. П.И. Игнатов и С.В. Гузеев отметили, насколько профессионально библиотекари подошли к этому вопросу, если многократно побеждали и удостоены были различных грантов за свой труд.

Одним из торжественных моментов стало открытие в резиденции «Талицкие валенцы» музейной экспозиции «Традиционные ремёсла жителей села Талицкий Чамлык». Ленточку перерезали и.о. главы Талицкого сельсовета Владимир Сатин, директор МБУ «ДОбринская ЦБС» Наталия Сергеева и Татьяна Нестерова (Талицкая библиотека).

Сотрудница библиотеки Яна Фритц подробно рассказала о Талицком Чамлыке, лежащем на стыке нескольких областей и потому очень интересном своей историей, и показала экспозицию. Её название говорит само за себя: там представлены предметы быта крестьян.

— Мы их собирали и обрабатывали, прежде чем выставить, почти полгода, — сказала она. — Самым сложным, например, оказалось добыть колесо от телеги: у одних жителей они пришли в негодность, значит, и в музей не подойдут, другие люди по-прежнему впрягают лошадей в телеги и нам не пожелали отдать. Непросто по той же причине было найти и мужской инструмент. А вот чесок для шерсти или рубелей много, причём разных, из них отдельные выставки можно составлять.

Самым забавным после просмотра экспозиции стало участие гостей в мастер-классах. Талицкие библиотекари показали, чем они увлекают своих посетителей, особенно ребятишек. Взрослые журналисты тоже занялись рукоделием. Всё делали с усердием и творческим подходом. Татьяна Долгих (редактор газеты Липецкого района) решила из яркой шерсти валенки свалять.

— Моя бабушка, — говорит она, — умела всю семью обуть. Нелёгкий крестьянский труд.

Пётр Иванович, главреды «Добринских вестей» Тамара Шигина и Данковской газеты «Заветы Ильича» Елена Тутыхина мотали куклы-обереги «Купавка» под руководством Ольги Подгорной. Столько души в них вложили, радовались, как дети.

Сергей Гузеев и другие гости расписывали глиняные тарелочки. Нарядными у них получились изделия! Радостные лица журналистов говорили о том, что они остались довольны увиденным и лично смастерённым. Потом всех ждало чаепитие с живой музыкой под русскую гармонь. Виктор Першин и ансамбль «Русская душа», ставшие в этом году участниками программы «Жар-птица» и фольклорного фестиваля в Алуште, спели для гостей и частушки, и досаду, и песни. Все вместе гости и хозяева исполнили «Катюшу». Провожал автобус с газетчиками аист, прилетевший на крышу ДК с. Талицкий Чамлык.

Завершился пресс-тур экскурсией в нашу редакцию, ведь коллеги были приглашены в октябре на 90-летие «ДВ», но из-за пандемии так и не посетили нас тогда. Надеемся, что добрый приём на добринской земле надолго запомнится журналистам Липецкой области.