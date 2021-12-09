Сегодня на сессии регионального парламента депутаты рассмотрели и приняли сразу в 2-х чтениях проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы».

По доходам областной бюджет в 2022 году составит – 75,9 млрд. рублей. Расходы бюджета спрогнозированы в сумме – 85,5 млрд. рублей. С дефицитом – 9,5 млрд. рублей, источником погашения в основном будут остатки средств за счет доходов этого года и инфраструктурные бюджетные кредиты.

На 2023 год доходы областного бюджета планируются в размере 73,7 млрд. рублей, расходы – 81,2 млрд. рублей, дефицит – 7,4 млрд. рублей. На 2024 год доходы – 77,5 млрд. рублей, расходы – 87,2 млрд. рублей, дефицит – 9, 7 млрд. рублей.

62 % всех расходов областного бюджета идет на социальную сферу. Из них около 24% – на социальную политику, более 20% составляют расходы на образование, 11% – здравоохранение, 4% – физическая культура и спорт, около 2% – на развитие сферы культуры. На поддержку реального сектора экономики направлено более 22 % областного бюджета. 5% расходов – на ЖКХ.

– Предусмотрены средства на повышение заработной платы на 6% всем работникам бюджетной сферы. Индексация коснется 100 тысяч человек. – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. – Будут профинансированы все социальные обязательства в полном объеме. Предусмотрена индексация выплат приемным и опекунским семьям. Установлена новая мера поддержки детей-сирот – им компенсируют из бюджета аренду жилья.

На реализацию национальных проектов предусмотрено 16, 4 млрд. рублей, что составляет 19% от общих расходов областного бюджета. Экономисты отмечают увеличение объемов финансирования национальных проектов: «Здравоохранение», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда».

– Бюджет на ближайшие три года можно смело назвать бюджетом развития. Предусмотрены серьезные инвестиционные вложения, только в 2022 году почти 12 млрд.рублей, буквально во всех сферах, – считает спикер облсовета. – Почти каждый 5 рубль бюджета направлен на финансирование национальных проектов. Строительство новых школ, детских садов, поликлиник и ФАПов в ближайшие три года запланировано не только в областном центре, но и в районах. На поддержку и развитие муниципалитетов пойдет больше трети всех расходов.

В сфере образования в ближайшие три года будут реализованы сразу несколько крупных инвестиционных проектов. На завершение строительства школы в г. Грязи выделяется 341,2 млн. рублей. Предусмотрены средства на начало строительства школ в микрорайоне «Университетский» и территории, ограниченной улицами Музыки и Трунова в г. Липецке. В 2023 году запланировано начало строительства большой школы в Лебедяни (2023 год – 412,4 млн. рублей, 2024 год – 555,8 млн. рублей). За три года планируется открыть «точки роста» в 93 классах. Предусмотрены средства на создание трех технопарков в школах Липецка и Ельца.

По сравнению с текущим годом более чем в 2 раза увеличивается финансирование по нацпроекту «Культура». Дополнительные средства запланированы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских ДК, детских театров и муниципальных музеев, стимулирование внутреннего туризма. За счет федерального и областного бюджетов начнется реконструкция городского дворца молодежи «Октябрь». По рекомендациям публичных слушаний в представленном законопроекте на 2022 год предусмотрены средства на проведение ремонтно-реставрационных работ в Липецком государственном театре кукол – 100 млн. рублей.

В развитие физической культуры и спорта будет инвестировано 3,7 млрд. рублей, здесь начнется реализация сразу нескольких крупных проектов. В следующем году начнут строить многофункциональный спортивный комплекс в Липецке. В 2022 году на эти цели предусмотрено 1,6 млрд. рублей, в 2023 году на объект выделяется 1,5 млрд. рублей, в 2024 году – 2 млрд. рублей. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце направят 492,9 млн. рублей. На строительство ледового дворца в с. Хрущевка Липецкого района выделяется 301,2 млн. рублей. На строительство крытого футбольного манежа в Липецке – 241,8 млн. рублей.

Предусмотрены средства на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Только в 2022 году на эти цели направят – 1,4 млрд. руб. Это на 70% больше от уровня текущего года.