Спикер Липецкого облсовета Дмитрий Аверов рассказал о работе в период спецоперации, взаимоотношениях с оппозицией и региональной экономике в интервью “Коммерсант Черноземье”.

— Депутат должен высказывать свою позицию, которая может быть любой — «за», «против», «воздержался». Но он избирался, чтобы представлять интересы населения, и теперь обязан отвечать перед жителями, в том числе и, высказывая свою позицию по вопросам, затрагивающим их интересы, — отвечая на один из вопросов об изменении Регламента, сказал Дмитрий Аверов.

Отдельно спикер остановился на работе с оппозицией. В этом созыве облсовета 6 фракций и одно депутатское объединение.

— Ряду оппозиционеров я очень благодарен за то, что они некоторые проблемы обнажают. Но хотелось бы, чтобы они еще и дорабатывали пути их решения, — подчеркнул председатель регионального парламента.

Также спикер регионального парламента рассказал об изменении в экономике региона после 24 февраля и формировании бюджета на следующий год.

— Скорее всего, документ будет более консервативным — и это не из-за того, что мы прогнозируем какое-то падение налогов, а из-за разумной склонности регионального правительства, так сказать, не рисковать. При этом мы не ожидаем существенного снижения расходной части бюджета, так как в нем учтены все социальные обязательства, — добавил Дмитрий Аверов.