Рабочий объезд состоялся сегодня, 21 апреля. Участие в нём приняли вице-губернатор Дмитрий Аверов, глава Липецка Евгения Уваркина, спикер городского Совета депутатов Александр Афанасьев, представители профильных подразделений мэрии.

Первая точка – на площади Победы возле стройплощадки, где раньше находился кинотеатр «Спутник». Сейчас здесь не ведутся работы, на прилегающей территории скопился мусор. Глава города дала распоряжение провести здесь уборку уже в ближайшие дни, не дожидаясь Всероссийского субботника. Также предпринимателя попросили в преддверии Дня Победы привести в порядок забор, который закрывает площадку.

В планах инвестора – возвести на месте кинотеатра двухэтажный общественно-деловой центр. Однако пока о стройке говорить рано: проект находится на согласовании в департаменте градостроительства и архитектуры. Пока же, как отметил Дмитрий Аверов, ничто не мешает застройщику озеленить и благоустроить прилегающую территорию, что он и пообещал сделать.

Также обсуждение коснулось обновления площади Победы. Мэр Липецка рассказала, что помимо ремонта дорожного полотна, внимание уделяется эстетической составляющей территории. Так, достигнута договорённость с крупными сетевыми магазинами, расположенными непосредственно вблизи с площадью о том, что в порядке исключения они отойдут от своего брендбука и выполнят фасады магазинов в сдержанных цветах.

Идут подготовительные работы и по очистке пространства от линий связи: если будет получено дополнительное финансирование, мешающие провода в ближайшие месяцы уберут под землю.

– Очень важно выполнить все работы на площади Победы как можно раньше, – подчеркнул Дмитрий Аверов.

Также руководители региона и города посетили сквер Героев Чернобыля. Он требует обновления и благоустройства.

– Мы будем прикладывать усилия, чтобы преобразить сквер уже в этом году. Но я не исключаю того, что мы приступим к выполнению этой задачи в 2022-м, – рассказала глава Липецка.

Присутствовавший на встрече депутат областного Совета Антон Сидоров обратил внимание на то, что городскому пространству необходимо освещение. Эти работы должны обязательно войти в проект благоустройства.

Третьим пунктом объезда стало новое ярмарочное пространство на улице Вермишева. Здесь торгуют и владельцы подсобных хозяйств – преимущественно пенсионеры. Для них возможность реализовать товары собственного огорода – отличное подспорье к пенсии.

– Лишних денег не бывает – всегда есть, на что потратить: внучков порадовать, себе что-то нужное купить, – рассказывают липчанки, торгующие консервированными и свежими овощами, – Раньше в любую погоду шли сюда со своими старыми зонтами, сейчас всё сделано для нас: удобные прилавки и защита от снега, дождя и солнца.

Новая ярмарка появилась в десятом микрорайоне недавно. Здесь установили уличные торговые места, а также павильоны, которые арендуют предприниматели – сейчас они готовят точки к открытию. Все объекты оформлены в соответствии с эскизом, разработанным городским департаментом градостроительства и архитектуры. Важно, что 30% торговых мест предоставляются на безвозмездной основе гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства.

Как отметил Александр Афанасьев, практика показала, что лучшие результаты даёт не борьба с незаконной торговлей, а создание удобных мест, на которых могут разместиться как бизнесмены, так и пожилые люди, чьи товары с грядок востребованы у липчан.

Всего на территории Липецка в этом году будет организована работа девяти ярмарочных пространств.