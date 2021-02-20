Рабочий выезд заместителя главы администрации региона Дмитрия Аверова и мэра Липецка Евгении Уваркиной состоялся сегодня, 20 февраля. На повестке дня – вопросы ЖКХ, в частности переселение липчан из ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

Первая точка – дом по адресу Прокатная, 28. Двухэтажное здание 1954 года постройки уже практически непригодно для жилья. До долгожданного переселения остались месяцы, но сменить старые квадратные метры на новые рады не все.

Для семьи Мищенко, прожившей 16 лет на Прокатной, квартирный вопрос остаётся болезненным. Маргарита – мама троих детей – беременна близнецами. Радость омрачается тем, что вместо своей двухкомнатной квартиры площадью 42 квадратных метра семья должны получить жильё на 45 квадратов, но однокомнатное.

– Мы не просим дополнительные метры, но жить такой большой семьёй в «однушке» – невозможно. Старшая дочка учится в школе. Ей нужно сосредоточиться на занятиях. Малыши не дадут этого сделать. Поэтому мы очень надеемся на помощь властей – дать нам квартиру того же метража, но двухкомнатную, – говорит Маргарита.

С такой просьбой ранее липчанка обращалась в городской Совет депутатов. Поэтому сегодня на встречу с ней приехал и спикер парламента Александр Афанасьев. Представители власти сошлись в одном – многодетной семье необходимо помочь.

– Мы взяли задачу в работу, – говорит Евгения Уваркина. – Нам необходимо продумать, как мы можем предоставить подходящее количество комнат для многодетных семей. Уверена, что сможем подобрать для семьи вариант, который всех устроит.

Маргарита и её супруг вместе с Дмитрием Аверовым и Евгенией Уваркиной отправились на стройку, чтобы своими глазами увидеть, на каком этапе находится возведение их будущего дома. Это 17-этажное здание общей площадью порядка шести тысяч квадратных метров на пересечении улиц Кривенкова и Минская. В феврале рабочие приступили к кирпичной кладке, теперь, зайдя на стройку можно увидеть, какой будет та или иная комната в квартире.

Подрядчиком здесь выступает строительная компания «Липецксантехмонтаж-1». Она уже возвела в короткие сроки школу в микрорайоне «Европейский». В строительстве дома также обещает не нарушать заявленных сроков. А это значит, что ключи переселенцы должны получить уже в конце 2021 года.

– Строительство дома для переселения из аварийного жилья выставлялось на торги. Квартиры не покупались у застройщиков, что позволило снизить расходы. Как известно, квадратный метр в строящемся доме обходится муниципалитету дешевле, чем метр уже готового жилья, – говорит Дмитрий Аверов. – Кроме того, мы смогли более эффективно подойти к вопросу планировки.

Согласно проекту, на каждом из этажей здания будут располагаться по восемь квартир – одна трехкомнатная, четыре двухкомнатных и три однокомнатных. Ожидается, что сюда переедут около 350 человек с НЛМК, Северного Рудника, ЛТЗ и района Опытной станции.

Как известно, до 2025 года в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в Липецке поэтапно будут расселены 122 аварийных дома, в которых проживают более 4 тысяч человек. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено свыше 2,6 миллиардов рублей.

Третьей и финальной точкой объезда стал дом по адресу Катукова, 20, жильцы которого в прошлом году установили автоматизированный тепловой пункт. Главное преимущество технологии – возможность избежать перетопов, а соответственно, значительно снизить счета за отопление. В этом доме АТП доказал свою эффективность, плата жильцов за отопление снизилась.

– Мы на своём кошельке почувствовали выгоду, – рассказывает главная по дому Елена Москалёва. – Экономия составляет порядка 17%. Конечно, есть те, кто привык к перетопам, и кому температура воздуха в квартире после установки АТП показалась недостаточной. Я лично проходила по квартирам, чтобы разобраться. У многих проблемы с отоплением возникают из-за того, что тепло уходит – этому способствуют, например, старые оконные пакеты. Поэтому в целом мы считаем этот опыт крайне удачным.

Кроме того, опыт липчан высоко оценили на федеральном уровне. Так, дом вошёл в заявку на рефинансирование от Липецкой области, которую подавал региональный Фонд капремонта в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Теперь на спецсчет липчан вернётся 3,1 миллиона рублей. Эти средства можно будет потратить на дальнейшее оснащение дома.

Стоит отметить, что в Липецке сейчас около 600 домов оснащены автоматизированными тепловыми пунктами. Чтобы в доме появился АТП, жильцы должны принять соответствующее решение на общем собрании. Затем следует обратиться в управляющую компанию и в региональный Фонд капитального ремонта. Специалисты рассчитают целесообразность установки пункта и его стоимость. В среднем она составляет порядка 500-800 тысяч рублей.