Дмитрий Аверов: липецкие рестораны в новогоднюю ночь будут работать до двух часов ночи

В новогоднюю ночь рестораны смогут работать до 2 часов ночи. Об этой поправке в постановление по ограничительным мерам сегодня договорились на встрече, котторую губернатор Игоряь Артамонов провел с рестораторами.

Решение анонсировал в своем Instagram вице-губернатор Дмитрий Аверов, добавив, что все остальные санитарно-эпидемиологические нормы и ограничения, включая наполняемость залов не более 50%, запрет на караоке и прочее, будут сохранены.

Сейчас во всех кафе и ресторанах в Липецкой области действует запрет в период с 23 часов до 6 часов утра на оказание услуг общественного питания организациями и индивидуальными предпринимателями, за исключением доставки заказов, самовывоза без посещения гражданами помещений, в которых такие услуги предоставляются.