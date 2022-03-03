Меняется повестка дня профильных комитетов Липецкого областного Совета депутатов. Депутаты в первую очередь рассмотрят проекты законов, которые необходимы для безопасности и стабилизации ситуации в экономике региона в условиях санкций.

— Мы видим, что приоритеты сменились. В повестке дня — безопасность и стабильная работа экономики. Регион приложит все усилия, чтобы минимизировать риски. Меры поддержки сегодня прорабатываются на федеральном уровне, мы, со своей стороны, посмотрим, что можно сделать на региональном. Остальные вопросы, которые не требуют безотлагательного решения, пока перенесем, — отметил спикер регионального парламента Дмитрий Аверов.

Также Дмитрий Аверов выступил с законодательной инициативой о внесении изменений в Регламент Липецкого областного Совета депутатов. Поправки разработаны с целью проведения внеочередных сессий в кратчайшие сроки. Они будут назначаться в исключительных случаях для оперативного принятия законов.

Решение о проведении сессии принимает председатель облсовета. Она может быть созвана безотлагательно, в том числе без предварительного рассмотрения вопросов профильными комитетами. Сокращаются сроки опубликования информации о созыве сессии. Устанавливается возможность сделать это за один, не три дня, как было ранее.