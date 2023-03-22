Сегодня на комитете по законодательству и правовым вопросам депутаты рассмотрели и одобрили Постановление о поддержке Президента РФ Владимира Путина. Об этом заявили все фракции и депутатские объединения облсовета кроме фракции КПРФ — они воздержались.

Данное постановление в поддержку Президента предложил поддержать спикер облсовета Дмитрий Аверов.

«Депутаты Липецкого областного Совета депутатов заявляют о поддержке Президента Российской Федерации в отстаивании интересов нашей Родины и считают «решение» так называемого Международного уголовного суда ничтожным.

Считаем эти незаконные действия актом агрессии против нашей страны, на который должен быть дан адекватный ответ.

Мы, депутаты Липецкого областного Совета депутатов, полностью поддерживаем все решения Президента Российской Федерации и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путина!», — говорится в заявлении.

Депутаты-коммунисты сослались на то, что в заявлении не отражена социально-экономическая ситуация и их позиция по этому вопросу. Представители других фракций назвали это «увиливанием от вопроса».