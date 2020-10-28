В регионе

Дмитрий Аверов назвал муниципалитеты-лидеры Липецкой области по вводу жилья

6 минут назад
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Итоги реализации в Липецкой области нацпроекта “Жильё и комфортная городская среда” положительно оценил в ходе общения с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин.

По состоянию на 26 октября, в регионе введено 944 тысячи квадратных метров.
По вводу жилья на душу населения это безусловное первое место в ЦФО и третье в России.

Такими цифрами поделился со своими подписчиками в Инстаграме вице-губернатор Дмитрий Аверов.

Муниципалитеты-лидеры:

  • Липецк – 411,6 тыс м2
  • Липецкий район – 104 тыс м2
  • Грязинский район – 62,3 тыс м2
  • Усманский район – 57,3 тыс м2
  • Елец – 35,9 тыс м2
  • Добровский район – 33,2 тыс м2
  • Елецкий район – 30,5 тыс м2
  • Задонский район – 29 тыс м2
  • Хлевенский район – 22 тыс м2
  • Добринский район – 21 тыс м2

“Среди жилья преобладает малоэтажное строительство. Наверное, это и есть вектор развития региона? Ваше мнение?” – обратился к подписчикам Дмитрий Аверов.

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Итоги нацпроекта Жильё и комфортная городская среда оценил в ходе общения с губернатором Липецкой области @igor_artamonov48 зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин @maratkhusnullin_ На 26 октября введено 944 092 м2. По ввожу жилья на душу населения это безусловное первое место в ЦФО и третье в России. Районы-лидеры: Липецк @uvarkina_evgenia – 411,6 тыс м2 Липецкий район @dv_todua – 104 тыс м2 Грязинский район @vladimir_roschupkin_ – 62,3 тыс м2 Усманский район @vladimir.mazo – 57,3 тыс м2 Елец @evgeny_borovskih – 35,9 тыс м2 Добровский район @anatoly_popov73 – 33,2 тыс м2 Елецкий район @semenikhin907 – 30,5 тыс м2 Задонский район @alexeyshchedrov – 29 тыс м2 Хлевенский район @mihail_lisov48 – 22 тыс м2 Добринский район – 21 тыс м2 ❓Среди жилья преобладает малоэтажное строительство. Наверное, это и есть вектор развития региона? Ваше мнение? #нацпроекты #экономикаЛО

Публикация от Дмитрий Аверов (@averov_dl)

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