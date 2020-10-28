Дмитрий Аверов назвал муниципалитеты-лидеры Липецкой области по вводу жилья

Итоги реализации в Липецкой области нацпроекта “Жильё и комфортная городская среда” положительно оценил в ходе общения с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин.

По состоянию на 26 октября, в регионе введено 944 тысячи квадратных метров.

По вводу жилья на душу населения это безусловное первое место в ЦФО и третье в России.

Такими цифрами поделился со своими подписчиками в Инстаграме вице-губернатор Дмитрий Аверов.

Муниципалитеты-лидеры:

Липецк – 411,6 тыс м2

Липецкий район – 104 тыс м2

Грязинский район – 62,3 тыс м2

Усманский район – 57,3 тыс м2

Елец – 35,9 тыс м2

Добровский район – 33,2 тыс м2

Елецкий район – 30,5 тыс м2

Задонский район – 29 тыс м2

Хлевенский район – 22 тыс м2

Добринский район – 21 тыс м2

“Среди жилья преобладает малоэтажное строительство. Наверное, это и есть вектор развития региона? Ваше мнение?” – обратился к подписчикам Дмитрий Аверов.