Сегодня состоялось главное мероприятие сферы образования и науки региона — Областная педагогическая конференция «Траектория развития регионального образования: от инфраструктуры к смыслам». Участники обсудили актуальные вопросы системы образования Липецкой области.

Всего работа шла на 7 экспертных площадках. Они открылись в школах и детском саду Липецка, городе Грязи, Липецком металлургическом колледже. Между собой их связал телемост. Следить за работой круглых столов смогли не только педагоги, представители бизнеса, но и все желающие.

Спикер облсовета Дмитрий Аверов посетил площадку «Профессиональное образование: потребности, интересы, запросы». Она расположилась в Липецком металлургическом колледже. Трек был посвящен вопросам подготовки рабочих кадров, лучшим образовательным практикам в системе среднего профессионального образования.

— Уровень профессионализма липецких педагогов можно оценить по многочисленным победителям и призерам от нашего региона в национальном чемпионате WorldSkills Russia. Цифры говорят сами за себя — в региональном этапе принимают участие больше 500 человек, а с 2016 года от Липецкой области победителями и призерами стали 40 липецких ребят. Это все говорит о хорошем наставничестве и отличном результате, который мы как власть будем всячески поддерживать, — подчеркнул, выступая перед профессиональным сообществом, спикер регионального парламента Дмитрий Аверов.

Напомним, Липецкий металлургический колледж является одним из самых крупных ссузов региона. Каждый год из учреждения выпускается почти 500 студентов.

— В конференции участвую первый раз и считаю, что это очень важное мероприятие для преподавателей, поскольку здесь мы можем обмениваться актуальной информацией и опытом. Сегодня много тем было о военно-патриотическом воспитании, IT- специальностях и создании комфортной среды для преподавателей и студентов, — отметил участник конференции, преподаватель спецдисциплин Липецкого индустриально-строительного колледжа Владимир Власов.