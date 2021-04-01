Вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов подал документы на участие в праймериз «Единой России» по выборам депутатов Государственной Думы по одномандатному округу. Об этом он сообщил в своем Инстаграм.

“У меня есть опыт работы в бизнесе, в мэрии и Горсовете, в администрации области. Но понимаю, что многие вопросы можно решить только на федеральном уровне.

В частности, речь идет о повышении МРОТ, создании новых рабочих мест и развитии предпринимательства. Благодарю губернатора Игоря Артамонова за поддержку моего решения и рассчитываю на доверие и поддержку жителей Липецкой области на предварительном голосовании 24-30 мая”, – отметил Дмитрий Аверов.