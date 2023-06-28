В Уфе проходит X форум регионов России и Беларуси на тему «10-летие форума регионов России и Беларуси: итоги и перспективы». Участие в нем принимает делегация Липецкой области, в которую входит председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

В рамках трехдневного форума состоялась работа девяти секций.

Дмитрий Аверов выступил на площадке «Реализация единой промышленной политики в целях углубления экономической интеграции России и Беларуси». Он рассказал о совместных интеграционных проектах на примере нашего региона.

Правительство Липецкой области и лично Губернатор Игорь Артамонов ведут планомерную работу в области углубления культурного, образовательного и экономического сотрудничества двух государств. Более 50% муниципалитетов области сотрудничают с районами Республики Беларусь, заключено 11 соглашений.

Примером такого взаимодействия является проект возрождения Липецкого тракторного завода, который реализуется в сотрудничестве с российским «Трансмашхолдингом» и белорусским холдингом «Амкодором».

— Намерения у наших белорусских партнеров серьёзные. Объем инвестиций составит около 40 миллиардов российских рублей. Планируется реконструкция и строительство 220 тыс. м2 производственных площадей. Уже зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Амкодор-ЛТЗ», разработана дорожная карта проекта, завершено техническое обследование объектов недвижимости по первому этапу реализации проекта, согласована возможность расширения ОЭЗ «Липецк» и включение в неё земельных участков территории ЛТЗ. Со своей стороны наш регион готов предоставить налоговые преференции, а также льготный займ в размере 500 млн. рублей, — рассказал Дмитрий Аверов.

На площадке ЛТЗ планируется выпуск широкой линейки сельхозтехники. Все машины будут полностью обеспечены комплектующими и запчастями отечественного производства.

На встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и Губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым, которая прошла 1 июня в Минске, белорусские коллеги подтвердили все договоренности и обязательства.

На секции “Сотрудничество регионов, районов и городов России и Беларуси как важнейший фактор укрепления Союзного государства” было подписано соглашение о сотрудничестве между Липецким областным Советом депутатов РФ и Гродненским областным Советом депутатов Республики Беларусь. Соглашение подписали спикеры заксобраний Дмитрий Аверов и Елена Пасюта.

— Это первое в истории областного Совета соглашение, подписанное с другим государством. Оно будет способствовать развитию межпарламентских связей, деловых и дружеских контактов. Форум с каждым годом становится всё более масштабным, востребованным и, главное, результативным. В новых реалиях мы все должны работать как единая сплочённая команда, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Сегодня в заключительный день форума состоится встреча Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти регионов двух стран.