Сегодня спикер Липецкого облсовета Дмитрий Аверов посетил с рабочим визитом Краснинский район. Вместе с главой муниципалитета Алексеем Телковым спикер принял участие в сессии райсовета. Вначале заседания Дмитрий Аверов поздравил депутатов с Днём местного самоуправления и поблагодарил их за успешную работу.

Первой точкой визита стала средняя школа райцентра. В прошлом году в образовательном учреждении открыли современный класс физики. На базе школы также работает «Точка роста».

— Здесь учатся очень целеустремленные ребята. Кто-то уже берет целевое направление для обучения в медицинских вузах, кто-то видит себя в IT-сфере, некоторые хотят связать свою жизнь с физикой и машиностроением. В школе на высоком уровне преподаются учебные дисциплины, делается всё для того, чтобы молодое поколение вырастало талантливыми и одарёнными людьми, — отметил председатель облсовета Дмитрий Аверов.

В ходе поездки Дмитрий Аверов посетил районную детскую школу искусств.

Она открылась в конце прошлого года после реконструкции. Школу отремонтировали по национальному проекту «Культура». На эти цели было выделено более 30 миллионов рублей. После реконструкции в школе появился современный концертный зал, кабинет для хореографии, открылись новые просторные классы для юных музыкантов и художников.

— У нас занимаются ребята от 5 до 18 лет. В этом году школу посещают более 200 детей, но с каждым годом наполняемость классов увеличивается.

Сейчас в школе работают пять отделений. Это музыкальное, художественное, хореографическое, подготовительное и отделение раннего эстетического развития, — отметила директор школы Надежда Савина.

Следующей точкой стала Краснинская районная больница. В 2021 году здесь отремонтировали фасад здания. Ремонт был проведён в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения». Сюда направили более 20 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Также в медицинском учреждении удалось решить кадровый дефицит.

— У нас была нехватка терапевтов. Сейчас это проблема решена, заняты все свободные ставки. Пока еще на повестке дня остается вопрос привлечения узких специалистов, но мы его тоже решаем. Уже заключены договоры на целевое обучение в медицинских вузах, — отметил главный врач больницы Александр Рубцов.

— Приятно видеть, что кадровые проблемы с врачами в районе решаются. Люди приезжают даже из других регионов. Сегодня встретился лично с двумя врачами. Один из Астрахани, другой из Сибири. Как рассказали медики, их привлекли программы «Земский доктор» и «Губернаторский миллион»., — отметил Дмитрий Аверов.

Также спикер регионального парламента принял участие в акции «Сад памяти». Проект посвящен солдатам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Вместе с волонтёрами Дмитрий Аверов высадил дерево в районном «Парке Славы».