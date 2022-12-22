Сегодня на 20-ой сессии регионального парламента парламентарии внесли изменения в Закон «О бесплатной юридической помощи на территории Липецкой области». Право на получение такой помощи получили члены семей всех участников СВО, в том числе и родственники добровольцев.



Ранее депутаты уже вносили изменения в указанный закон. Право на получение бесплатной юридической помощи было предоставлено членам семей погибших в ходе специальной военной операции. Теперь этот перечень расширен.

Члены семей участников СВО и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, смогут безвозмездно получить письменные и устные правовые консультации, а также помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов.

— Работа по расширению мер поддержки для семей участников СВО будет продолжена. Актуализация законодательства ведется постоянно, сегодня прорабатываются новые федеральные инициативы, которые будут действовать на территории всей страны. Они включают единовременные выплаты, льготы по уплате процентов по ипотечным кредитам. В ближайшее время, я уверен, эти меры будут приняты, и мы продолжим работу в этом направлении, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

На сессии депутаты также одобрили изменения в Закон «О социальных поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед РФ и Липецкой областью».

Семьям погибших военнослужащих предоставят компенсационную выплату за присмотр и уход за детьми в государственных, муниципальных детских садах. Право будет распространяться на семьи, в которых оба родителя или один из родителей погибли при выполнении задач в ходе СВО. Выплата будет ежемесячной. Ее размер составит 100% от среднего размера родительской платы в детском саду.