Спикер Липецкого облсовета принял участие в 15-й сессии Совета депутатов Задонского района. Парламентарии обсудили изменение муниципального бюджета и развитие культуры в районе.

Также вместе с депутатами по этому округу Татьяной Тиньковой и Сергеем Пожидаевым спикер регионального парламента посмотрел социальные объекты, пообщался с жителями и поздравил задонских медиков с наступающим профессиональным праздником.

Первой точкой объезда стала детская школа искусств. Она введена в эксплуатацию в сентябре 2021 года после реконструкции здания. В помещении провели ремонт, благоустроили территорию, приобрели оборудование в рамках государственной программы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ». Сумма работ составила более 28 млн рублей.

Такое обновление открыло возможность дополнительного образования для 580 ребят, которые обучаются на 11 отделениях, среди которых народные и духовые инструменты, хореографическое творчество, живопись.

— Сегодня в ходе рабочей поездки мы увидели, что здесь, в Задонске, особое внимание уделяется социальной составляющей, культуре и образованию. Район стремительно растёт, — отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

В ходе поездки Дмитрий Аверов вместе с коллегами проверил, как реализована реконструкция парка «Северный» в Задонском районе. Он создан на месте старого заброшенного городского стадиона.

Благодаря масштабной реконструкции здесь построены 400-метровая беговая дорожка, мини-футбольное поле, баскетбольная площадка, воркаут зона, детская игровая площадка, тротуарные дорожки, установлены энергоэффективные опоры освещения, скамейки для отдыха.

— Реконструкция стала возможна благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Стоимость больше 24 млн рублей. И сегодня мы видим, что старый стадион возродился и стал местом притяжения горожан всех возрастов, — отметил Дмитрий Аверов.

После объезда спикер регионального парламента Дмитрий Аверов поздравил медицинских работников Задонского района с наступающим профессиональным праздником. Лучшие медики муниципалитета получили Почетные грамоты Липецкого областного Совета депутатов.