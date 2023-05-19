Сегодня спикер облсовета Дмитрий Аверов побывал в местной школе, где пообщался с педагогическим коллективом. На встрече председатель регионального парламента обсудил с учителями вопросы привлечения молодых специалистов, летнего оздоровительного отдыха и расширения количества мест для обучающихся.

Школа №1 села Измалково была открыта в 1961 году. Она имеет два филиала. Педагогический коллектив насчитывает 70 человек. Учебное заведение работает в одну смену. Для подвоза учеников на занятия имеется 8 автобусов.

Здание школы двухэтажное с четырьмя пристройками. Есть спортивный и гимнастический залы, компьютерные классы, библиотечный центр и «Точка роста».

В 2021 году в школе был проведен капитальный ремонт системы отопления, электропроводки, коридоров, замена оконных блоков, дверей, ремонты классных комнат, столовой.

Сейчас в школе обучается 520 ребят. В настоящее время в стадии подготовки находится проект трехэтажной пристройки к школе на 250 мест. Срок возведения и сдачи объекта запланирован на 2025 год.

— Посмотрели, как сегодня работает школа и обсудили с ее руководителем, главой района планы по модернизации образовательной инфраструктуры. В планах строительство пристройки. В ней будет располагаться современный спортивный зал и пищеблок. В целом, необходимо расширение образовательных классов для того, чтобы можно было привлекать детей со всего района. Сейчас проект находится в разработке. С использованием программы “Комплексное развитие сельских территорий” в ближайшее время мы этот проект планируем запустить, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Напомним, на прошлой неделе парламентарии провели выездной комитет облсовета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи в Становлянском районе. Его посвятили строительству и капитальным ремонтам школ. На примере пилотной школы в Становом депутаты посмотрели, как старые образовательные учреждения можно довести до современных стандартов.

— Сейчас готовится большая заявка от субъекта по программе «Модернизация школьных систем образования», куда будет включено свыше 100 школ на получение федеральных средств. Очень хорошая программа, которая поможет с софинансированием из регионального бюджета серьезно модернизировать нашу образовательную инфраструктуру, — добавил Дмитрий Аверов.