Спикер Липецкого облсовета прокомментировал решения, принятые на съезде «Единой России»

Дмитрий Аверов подчеркнул, что для единороссов самое главное – слышать людей и давать обратную связь. Важно при формировании бюджетов всех уровней опираться на предложения и пожелания жителей. Как это было при создании Народной программы партии.

«Сейчас бюджет региона проходит обсуждения на комитетах облсовета и через публичные слушания, – отметил Дмитрий Аверов. – Для нас очень важно, что люди вносят свои предложения по различным направлениям: от благоустройства дворовых территорий дол строительства новых больниц, домов культуры и дворцов спорта. И мы будем выполнять эти наказы. Тем более, что большая их часть уже вошла в Народную программу Партии. Подвести жителей мы не имеем права».

Перезагрузка ждет и партийные проекты. Дмитрий Аверов, как заместитель секретаря реготделения «Единой России», курирует это направление.

«Здесь важным моментом станет контроль за расходованием бюджетных средств, направленных по инициативе партии на проектную деятельность. Мы не можем позволить себе тратить эти деньги впустую. Партия всегда требовала четкого исполнения проектов, качественной работы. После съезда мы с региональными координаторами партийных проектов обязательно обсудим новые направления деятельности. И обновим состав координаторов, чтобы эта сфера партийной работы стала еще более эффективной».

Напомним, в Москве 4 декабря прошел заключительный этап Съезда «Единой России». На нем представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с Уставом переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда избрали Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Сформировали составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.