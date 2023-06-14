Очередной гуманитарный груз был отправлен сегодня, 14 июня, в Белгородскую область. Ранее из соседнего региона поступил запрос на бытовую технику, необходимую для пунктов временного размещения. Из-за постоянных обстрелов жители Шебекино были вынуждены покинуть свои дома и переехать в ПВР. Груз был собран по поручению главы региона Игоря Артамонова, при поддержке депутатов и Фонда социально-экономического развития Липецкой области.

«Сегодня Правительство региона, областной Совет депутатов и региональное отделение «Единой России» направляют 50 стиральных машин и 30 холодильников для наших соседей, вынужденных покинуть свои дома и обживаться на новом месте. Техника – самое нужное в быту, она обязательно принесет пользу людям», — говорит спикер областного Совета Дмитрий Аверов.

Важно, что это не первые машины с гуманитарной помощью, которые идут из Липецка в Белгородчину. Ранее по поручению секретаря регионального отделения, губернатора Игоря Артамонова единороссы собрали груз с самыми необходимыми вещами – продуктами, средствами личной гигиены, одеялами, подушками. Еще одну отправку «Единая Россия» подготовила совместно с Липецким областным штабом общественной поддержки «Своих не бросаем». Гумпомощь направили в белгородские ПВР.