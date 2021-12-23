Сегодня на 6 сессии регионального парламента народные избранники поддержали проект закона «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью».

Этот документ негласно принято называть «Социальным кодексом Липецкой области».

В нём собраны все меры поддержки, которые существуют в регионе. Законопроект пришёл на смену более старой версии документа, которая действовала в области более 10 лет.

Из-за того, что старый Закон постоянно пополнялся новыми видами социальной поддержки, он стал неудобен в использовании для жителей региона и органов власти. Новый законопроект приведён в соответствие с принципом социального казначейства.

– Сокращен перечь документов и сведений, которые предоставляют жители области для получения государственных услуг. Им не придётся бегать по инстанциям, подать заявление можно будет в одном месте. Необходимая информация будет запрашиваться путем использования системы электронного межведомственного взаимодействия, – отметил спикер Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.