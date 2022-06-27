На двенадцатой внеочередной сессии регионального парламента депутаты одобрили изменения в закон «О предоставлении государственной поддержки отдельным категориям граждан на газификацию жилого помещения». Документом закрепляется отмена критерия нуждаемости при предоставлении бесплатной газификации многодетным семьям, чьи дома включены в утверждённый план – график по догазификации населённых пунктов Липецкой области.

Таким правом также смогут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. Ранее на бесплатную газификацию могли претендовать только семьи, чей среднедушевой доход не превышал полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе.

Кроме того, парламентарии одобрили инициативу председателя социального комитета — изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области». С 1 января 2023 года инвалидам по слуху будут проиндексированы ежегодные выплаты на приобретение специальных аппаратов и замену комплектующих. А также при предоставлении данных выплат отменен критерий нуждаемости. Так, размер ежегодной денежной выплаты на замену и ремонт комплектующих частей и на приобретение элементов питания будет проиндексирован на 10 процентов — до 22 тысяч рублей. А компенсация расходов по приобретению FМ-систем вырастет на 15 процентов и составит 150 тысяч рублей.

— Региональный бюджет носит социальную направленность. Мы постоянно работаем над расширением категорий получателей соцвыплат и индексируем их тем, кто уже имеет такое право. В новых реалиях важно корректировать законодательную базу, поэтому сегодня в двух законах было решено отменить критерий нуждаемости, — подчеркнул Дмитрий Аверов.

Также депутаты одобрили изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области». Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) областным льготникам увеличатся на 8% с 1 июня этого года. Данные выплаты получают ветераны труда и военной службы, липчане, имеющие звание ветеран труда Липецкой области, а также труженики тыла, лица, пострадавшие от политических репрессий и реабилитированные граждане.