Сегодня в области состоялся торжественный прием, посвященный Дню строителя, который отмечается во второе воскресение августа. В преддверии праздника чествовали инженеров, строителей, проектировщиков и архитекторов.

Лучших специалистов наградили ведомственными и областными почетными грамотами и благодарностями. С праздником строителей региона поздравили председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, заместитель Губернатора Липецкой области Константин Востриков.

— Почти 20 тысяч человек в регионе заняты в этой отрасли. У нас около 3 тысячи организаций, связанных со строительством. И это лучший показатель того, что жизнь не стоит на месте, что у нас есть возможности и силы воплощать в жизнь самые перспективные проекты, развивать экономику и бизнес, — отметил спикер регионального парламента Дмитрий Аверов.

Впервые в этом году на областном празднике вручали Почетный знак «Заслуженный строитель Липецкой области» — это звание учредили депутаты облсовета в 2022 году. Такой награды удостоены 14 представителей строительной отрасли. Все кандидаты имеют высокие достижения и значительный личный вклад в развитие строительной отрасли, а также стаж профессиональной деятельности на территории Липецкой области более 15 лет.

Накануне праздника директор Союза строителей Липецкой области, депутат облсовета Павел Путилин был награжден Почетным Знаком Министерства строительства и ЖКХ России за профессионализм и трудолюбие. Павел Путилин в свою очередь вручил сегодня награды в номинации «Лучшая строительная организация строительного комплекса Липецкой области» за 2021 год. Призовые места заняли ООО «Специализированный застройщик «Спецфундаментстрой», ООО «Инновационная Проектно-строительная Компания» и ОАО Трест «Липецкстрой».

Напомним, по уровню строительства Липецкая область занимает 2 место в ЦФО и 5 в России. В прошлом году строители ввели в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров жилья.

Кроме того, Липецкая область отмечена среди регионов-лидеров по вводу жилья за трёхлетней период 2019-2021 годов. По этому показателю областной центр занял 12-ю строчку в рейтинге российских городов. Сейчас показатель обеспеченности жильем в Липецке превышает общероссийский уровень.