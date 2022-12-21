Сегодня на заседании Общественного совета при региональном парламенте Дмитрий Аверов вручил благодарности Липецкого областного Совета депутатов волонтёрам. 20 жителей области отмечены за оказание помощи Вооруженным Силам РФ и активную гражданскую позицию.

– После объявления частичной мобилизации многие семьи, проводив мужчин на фронт, оказались в трудной жизненной ситуации. Волонтеры Липецкой области оказывали адресную помощь мобилизованным и их родственникам. Кто-то помогал с обмундированием, помогали в оформлении необходимых документов, в том числе на получение пособий и выплат, а также решали бытовые вопросы. И сегодня хотелось сказать искренние слова благодарности всем нашим волонтерам и неравнодушным жителям региона, – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

Среди награжденных сегодня – люди разных сфер деятельности: предприниматели, главы крестьянских хозяйств, работники образования и учреждений культуры, программисты и студенты. Каждый оказывал помощь в пределах своих возможностей.