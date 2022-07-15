Председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов принял участие в рабочем совещании членов комитета Совета Федерации по социальной политике и представителей Липецкой области. В этом комитете работает сенатор от нашего региона Оксана Хлякина.

Тема встречи – актуальные социально-значимые вопросы региона. Мероприятие прошло в Малом зале Правительства Липецкой области.

В заседании приняли участие первый заместитель Губернатора Липецкой области Александр Рябченко, председатель облсовета Дмитрий Аверов, глава города Липецка Евгения Уваркина, а также руководители профильных управлений региона.

Спикер облсовета поблагодарил делегацию Совета Федерации за посещение Липецкой области. Он подчеркнул, что в регионе уделяется большое внимание социальной поддержке жителей.

— Бюджет Липецкой области социально-ориентированный. Только за прошлый год на меры социальной поддержки направлено более 11,6 млрд рублей. А это 15% расходов бюджета. В регионе создана система поддержки семей с детьми от рождения до совершеннолетия, оказывается помощь многодетным семьям, пожилым гражданам, ветеранам, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов. — Недавно мы приняли решение, которое даёт возможность членам семей участников специальной военной операции выплачивать региональную доплату к пенсии по случаю потери кормильца в размере 10 тысяч рублей. В этой связи, хотелось бы обратиться к федеральному центру с просьбой найти решение вопроса о сохранении права на страховую пенсию по случаю потери кормильца студентам, обучающимся по очной форме обучения, до окончания ими такого обучения. В соответствии с нормами действующего законодательства данная пенсия выплачивается до достижения ими 23 лет. Мы предлагаем повысить возраст до 24 лет. Так как многие студенты в это время еще продолжают учиться.

Предложение спикера облсовета взято на контроль членами комитета.

Далее делегация Совета Федерации посетит социальные объекты Липецкой области.

— Сегодня для нас особенно важно ознакомится с организацией первичного звена здравоохранения. Это фельдшерско-акушерские пункты в сельских поселениях. Также мы посмотрим объекты спорта и детского отдыха. Эти вопросы всегда на особом контроле в Совете Федерации. Мы искренне надеемся, что в Липецкой области мы увидим то, что можно передать другим регионам, — отметила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.