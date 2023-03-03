Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов с рабочим визитом посетил Добринский район. Спикер пообщался с семьями мобилизованных. Супруги и матери обратились с просьбой решить их бытовые проблемы. Среди которых – помощь в подключении дома к системе центрального водоснабжения, ремонт старого дома, замена окон. Также попросили помочь в оказании медицинского обслуживания.

К решению вопросов сразу подключилось руководство Добринского района. Спикер регионального парламента возьмет их исполнение на личный контроль.

— Чаще всего у семей мобилизованных возникают трудности именно бытового плана. Конечно, это связано с тем, что глава семьи, сын ушли защищать нашу страну. Сегодня мы с главой Добринского района все эти вопросы выслушали. Реагировать на них будем оперативно. Думаю, в ближайшее время все проблемы решим, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Также на приеме одна из матерей поблагодарила руководителей области и района, а также двух местных фермеров за оказанную помощь с ремонтом крыши.

Напомним, что в этом году Дмитрий Аверов встретился с семьями мобилизованных из Задонского, Становлянского и Грязинского района. В ходе каждой встречи к нему поступает не мало обращений. В планах посетить все районы