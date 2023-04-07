Спикер облсовета Дмитрий Аверов встретился с инициативной группой Стебаевского сельсовета и обсудил вопросы, которые волнуют местных жителей. Они касаются предполагаемого строительства на прилегающей территории Экотехнопарка.

По словам представителей управления экологии, действующий мусорный полигон Центролит выработал свой ресурс. Липецку требуется новый.

На встрече жители задали ряд вопросов. Они касались изменения места строительства полигона, экологичности производства.

В ходе общения председатель регионального парламента рассказал, что есть определенные законодательные нормы для строительства полигона. Полигон не строится в зонах городских поселений, также исключено его строительство в промышленных зонах. Помимо этого, ограничения на строительство накладывает подлетная зона самолетов. Кроме того, запрещено возведение таких объектов на особо охраняемых природных территориях. Поэтому выбор места для предполагаемого строительства в регионе достаточно ограничен.

Также на встрече отмечено, что 64% заложенных средств в тарифе на вывоз мусора – это транспортировка отходов. Следовательно, перенести строительство полигона в более отдаленные места региона невозможно, так как это существенно повысит тарифы для жителей полумиллионного Липецка.

Как отметил Дмитрий Аверов, сейчас на выбранном объекте проходит государственная экологическая экспертиза. Ее проводят профессиональные гидрологи, геологи и другие профильные специалисты. Экспертиза находится под контролем Центрального аппарата Росприроднадзора.

Мы понимаем, что строительство полигона вызывает беспокойство. Поэтому очень важно, чтобы все предложения, замечания проживающих вблизи этой площадки жителей были учтены в ходе проведения экспертизы, — отметил Дмитрий Аверов.

Еще одна из задач – развитие инфраструктуры расположенных рядом населенных пунктов. Депутаты готовы рассмотреть вопрос выделения дополнительных средств на ремонт дорог и благоустройство сельсовета.

По итогам встречи все вопросы и предложения инициативной группы будут направлены депутатским запросом от имени спикера облсовета в профильные ведомства.