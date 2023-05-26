Спикер Липецкого областного Совета депутатов стал участником проекта «Госслужба в лицах». Сегодня он встретился со студентами первого курса липецкого филиала «РАНХиГС».

Участники встречи обсудили, какими компетенциями могут обладать политики и управленцы, как лучше организовывать работу, расставить приоритеты, подобрать кадры и в каких случаях лучше делегировать полномочия.

Дмитрий Аверов рассказал учащимся о специфике работы Липецкого областного Совета депутатов, законотворчестве и особенностях местной политики.

Также председатель регионального парламента ответил на вопросы студентов. Они касались как его личной биографии, так и проблем, волнующих жителей, формирования бюджета региона.

– Две трети областного бюджета идет на социальную сферу. Это строительство школ и детских садов, новых поликлиник и больниц, спортивных объектов. Это поддержка семей с детьми, малообеспеченных граждан. И даже сегодня в это экономически непростое время социальные расходы не уменьшаются, – отметил на встрече Дмитрий Аверов.

Спикер облсовета посоветовал студентам познакомиться с книгами, оказавшими влияние на него самого – «Стратегия глубокого океана» Чана Кима и Рене Моборна и «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана.

На встрече Дмитрий Аверов вручил директору липецкого филиала РАНХиГС Елене Гончаровой почётную грамоту Липецкого областного Совета депутатов, отметив её заслуги в отборе и подготовке кадров в период работы в правительстве региона.