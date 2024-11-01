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Крупнейшее кинематографической событие региона — фестиваль «Липецкий выбор» — откроется 1 ноября и продлится до 5 числа. В программе — конкурс фильмов, мастер-классы и встречи с актёрами.

В рамках конкурса зрители смогут оценить работы кинорежиссёров документального и игрового жанров. Картина, набравшая наибольшее количество голосов, получит приз зрительских симпатий. Творческие вечера и встречи с популярными актёрами кино и театра состоятся в Областном центре культуры, народного творчества и кино, а также в Ельце, Волово и Красном.

В рамках фестиваля запланирован творческий вечер известного актёра Дмитрия Дюжева. 2 ноября он выступит в Липецке с моноспектаклем «Евгений Онегин».

«Липецкий выбор» — выбор настоящих ценителей, — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — Желаю продуктивной работы всем участникам фестиваля — поклонникам, приверженцам и настоящим профессионалам киноискусства, наиболее тонко и невероятно точно отражающего нашу жизнь!»