Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев на минувшей неделе провёл рабочую встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. На встрече обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса, экологии и природопользования.

Дмитрий Патрушев отметил, что Липецкая область неизменно остается в числе лидеров по развитию агропромышленного комплекса. Регион занимает первое место в России по производству овощей закрытого грунта в сельхозорганизациях и переработанного картофеля.

«Наше сельское хозяйство – сфера, где у нас поводы исключительно для гордости. Взять хотя бы экспорт сельхозпродукции. С 2019 года рост в 2,5 раза. По итогам прошлого года мы занимаем восьмое место в России по объёму экспорта продукции АПК. Мы не стали больше ориентироваться на заграничные продажи – наши аграрии добились такого уровня, что товаров выпускают в разы больше, чем нужно нам здесь», — прокомментировал Игорь Артамонов.

В рамках встречи поднимались и вопросы образования. В Липецкой области действуют 18 агроклассов. 80% их выпускников становятся студентами вузов и колледжей аграрных направлений. В регионе также открыт первый в России Агрокванториум, где ребята знакомятся с сельхозтехникой.

На встрече также обсудили вопросы природопользования. Липецкая область успешно завершила реализацию мероприятий нацпроекта «Экология» и показывает хороший результат в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – 53% ТКО обрабатываются на объектах утилизации.