Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков провели рабочую встречу в рамках Международного форума особых экономических зон в Липецке. Участники обсудили совершенствование механизма ОЭЗ, механизмы реализации инвестпроектов и туристический потенциал региона.

«Особая экономическая зона «Липецк», как одна из первых шести ОЭЗ в стране, созданных в 2005 году, традиционно показывает самые высокие показатели эффективности. На сегодняшний день в ней работает 59 резидентов, осуществлено 102 млрд рублей инвестиций, создано более 5 тысяч рабочих мест», — отметил Дмитрий Вахруков.

По итогам 2022 года общий объём поставок компаний в ОЭЗ «Липецк» составил более 251 млрд рублей. За 2022 год компании нарастили объем выпускаемой продукции более 27%, а за 6 месяцев 2023 года прирост достиг 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Замминистра подчеркнул необходимость использовать конкурентные преимущества липецкой площадки, такие как выгодное географическое положение, команду управленцев и развитую инфраструктуру в дальнейшем выстраивании работы.

«Одним из приоритетных направлений в ОЭЗ «Липецк» мы считаем предложение готовых помещений для инвесторов. Нам важно, чтобы как можно больше крупных, высокотехнологичных производств приходило в регион, а у жителей Липецкой области появлялись высокооплачиваемые рабочие места», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На площадке ОЭЗ представлен крупнейший агропромышленный кластер, где общий объём инвестиций резидентов, производящих средства защиты растений, кормовые добавки, семена, осуществляющих переработку сельхозпродукции, составляет более 29 млрд руб.