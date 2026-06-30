Дневной стационар: удобно и комфортно

В первых числах января на втором этаже поликлиники ГУЗ «Добринская ЦРБ» начал работать дневной стационар, который переехал сюда из старого здания на улице Корнева. Накануне Дня медицинского работника корреспондент «ДВ» побывал не совсем в обычном лечебном заведении, убедившись в том, что свои «порции здоровья» его пациенты получают в комфортных условиях и с максимальной степенью удобств.

В обязанности главной медсестры ГУЗ «Добринская ЦРБ» Светланы Шиловой входит организационная деятельность, требующая стратегического мышления и умения координировать работу всех подразделений.

Моим гидом по стационару стала главная медсестра районной больницы Светлана Шилова, которая в медицине с первого июля 1994 года. Значительную часть её времени занимает организационная деятельность, требующая стратегического мышления и умения координировать работу всех подразделений.

— Такая многозадачность — непростое дело, — признаётся она, — но я уже втянулась в производственный процесс. Первичное звено здравоохранения именно то, с чего начинается забота о здоровье простых добринцев. Сегодня в дневном стационаре мы проводим лечение пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, а также больных неврологического, хирургического и гинекологического направлений. Важен тот факт, что сюда в основном направляются те пациенты, которые требуют участия в своем лечении медицинского специалиста, но при этом не нуждаются в круглосуточном контроле и постоянном наблюдении со стороны людей в белых халатах. Направление на лечение в дневной стационар пациенты получают от наших участковых врачей-терапевтов или узких специалистов (хирурга, невролога) после врачебного обследования и при необходимости краткосрочной госпитализации.

Преимуществом лечения в условиях стационара является возможность каждому совмещать лечение с работой или учебой, а в вечернее и ночное время находиться дома. Курс ежедневного лечения занимает около двух часов. За это время пациенты проходят все назначенные процедуры, наблюдаются какое-то время после капельницы или инъекции и отправляются домой. Собственно, делается практически всё то же самое, что получает нетяжелобольной в обычном стационаре. Дневное лечение доказало свою востребованность и значимость.

Стационар располагает тринадцатью комфортными палатами, процедурным кабинетом, ординаторской, холлом для отдыха больных, медсестринским постом, санитарной комнатой. Стационар работает в две смены, что позволяет принимать больше добринцев. Данная форма медпомощи востребована, ведь это и удобно, и действенно (получил процедуры и препараты и пошёл домой).

На попечении Ларисы Тюмневой —пациентки гинекологического направления.

В дневном стационаре трудятся профессионалы своего дела, все имеют высшую квалификационную категорию. Главное правило в их работе: лечит и слово. Следуют такому принципу Лариса Тюмнева, Надежда Мальченко и Наталья Татанкулова, имеющие соответственно 35, 36 и 37 лет непрерывного медицинского стажа. У всех за плечами медицинские училища, только Лариса обучалась на фельдшера, а Надежда и Наталья постигали азы сестринского дела. В беседе женщины признаются, что часто со своими пациентами становятся добрыми знакомыми на всю жизнь. Многие приходят сюда на протяжении целого ряда лет. А увидев кого-то из нас вне стен поликлиники, обязательно поздороваются, остановятся и немного поговорят по душам. Не менее важную роль в слаженной работе дневного стационара играет старшая медсестра Ирина Зайцева. Это человек, который не только обладает всеми вышеперечисленными качествами, но и берет на себя ответственность за организацию всего сестринского процесса.

В дневном стационаре работают профессионалы своего дела. Среди них — медицинская сестра с 36-летним стажем работы Надежда Мальченко.

— Есть у нас и постоянные посетители, — откровенничает Л. Тюмнева, — каждого из которых знаем по имени и фамилии. Мы не просто выполняем врачебные назначения, делаем уколы и ставим капельниц. Мы помогаем людям добрым и чутким отношением, неравнодушным подходом. У меня, к примеру, под особым контролем беременные пациентки. Им нужен специальный уход. Одним словом, к нам приходят с желанием и надеждой, а уходят — поправив самочувствие.

Небольшой коллектив давно стал настоящей командой единомышленников. Всё это также помогает пациентам чувствовать заботу о них и скорее выздоравливать. Медсестры стационара всегда выполняют плановые показатели, а книга отзывов и предложений полна слов благодарности в их адрес. Наугад открытые страницы подтверждают это.

Учитель Надежда Денисова отметила в своем отзыве, что после назначенных уколов и капельниц её состояние значительно улучшилось, появилась положительная динамика.

— Медперсонал очень доброжелательный, внимательный и вежливый, что создаёт комфортную атмосферу, — пишет она.

— Здесь лечит даже обстановка, — отмечает жительница Добринки Лариса Шляхова, — очень хорошие медсестры. Всегда встречают доброжелательно. А такого внимания порой не хватает даже здоровым людям, не то что больным. Кроме того, весьма удобно проходить лечение на базе дневного стационара. С наименьшими затратами времени я получаю здесь необходимый объем медицинской помощи.

— Вниманием и добротой окружены все пациенты, а какой здесь идеальный порядок! Медработники всё выполняют быстро, четко, аккуратно. Спасибо им большое и низкий поклон за их труд, — вторит ей Евдокия Дрюкова.

— Дневной стационар, — подводит итог моей экскурсии главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Алевтина Третьякова, — работает в две смены шесть дней в неделю, кроме воскресенья и дней, на которые выпадают государственные праздники. Квалифицированную помощь у нас получают 58 жителей округа, состояние которых не требует круглосуточного наблюдения медработников. Лечение одного больного, как правило, занимает девять дней. При этом человек может не отрываться надолго от работы, семьи и дома, что очень удобно. Если что, милости просим!