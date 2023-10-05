Профилактическую акцию «Дорожная азбука» организовали для учащихся младших классов школы села Каменское в Елецком районе сотрудники Госавтоинспекции и педагоги. К этому событию ребята подготовили стихи, посвященные транспортной культуре и безопасности на трассах. Также они отгадывали тематические загадки, вспоминали, как не попасть в «дорожные ловушки».

Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, автоинспекторы в беседах с детьми напомнили о вариантах правильных действий в различных дорожных ситуациях. Кроме того, вместе с учениками взрослые разобрали, какие виды дорожных знаков существуют и что они обозначают. Сотрудники Госавтоинспекции попросили юных ельчан не забывать о важности применения детских удерживающих устройств в транспортных средствах и использования осенью в темное время световозвращающих элементов.

В конце встречи школьники получили сладкие призы. Такие акции автоинспекторы планируют проводить и в других сельских школах района. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.