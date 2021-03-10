Знаменательная дата – 90 лет с момента основания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – отмечается 11 марта, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области. В честь юбилея Минспорт РФ объявил 2021 год отраслевым Годом ГТО.

С 11 марта в рамках «Дней ГТО» во всех городах и районах запланированы спортивные праздники, акции ГТО с приглашением заслуженных спортсменов и чемпионов области, фестивали, конкурсы, классные часы, флешмобы, эстафеты и многое другое. В центрах тестирования все желающие смогут выполнить нормативы ГТО. В их числе будут начальник управления физической культуры и спорта Липецкой области Михаил Маринин и руководители подведомственных учреждений управления физической культуры и спорта. Они продемонстрируют спортивное мастерство 11 марта в 13.00 во Дворце спорта «Молодежный» в Липецке на улице Космонавтов, 16Б. Разминку проведет посол ГТО Липецкой области, президент Липецкой областной федерации легкой атлетики, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, финалистка XXVII Олимпийских игр, победитель и призер Кубков мира и Европы, многократная победительница и призер чемпионатов и первенств России Наталья Рощупкина. Также 11 марта в официальном аккаунте в Instagram УФКиС пройдет конкурс репостов среди самых активных подписчиков.

Спортивные праздники продлятся до 24 марта, когда исполняется семь лет со дня подписания Президентом Российской Федерации Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Именно с этого момента начинается новый этап в истории комплекса. «Возрождение ГТО – это еще один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни, формированию гармоничной и всесторонне развитой личности», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.

Подробную информацию о «Днях ГТО» в Липецкой области можно посмотреть на официальном сайте управления физической культуры и спорта региона sport48.ru и в аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.