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Дни защиты от экологической опасности стартуют в Липецкой области 20 марта

29 минут назад

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Липецкая область присоедится к общероссийским Дням защиты от экологической опасности, проходящим под девизом «Экология – Безопасность – Жизнь». Они стартуют 20 марта и приурочены к Всемирному дню воды 22 марта.

К участию приглашаются учреждения дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования, предприятия, организации и все неравнодушные. Победителей акции ждут ценные подарки: за лучший экологический видеоролик, за «вирусный» экочеллендж в соцсетях, за креатив экодизайна, за самый интересный экоблог, за оригинальное творческое видеоэссе, за фантазии о футуристических сценариях 2125 года и многое другое. Подведение итогов Дней защиты состоится в июне. С положением о проведении акции можно ознакомиться на по ссылке

«Формирование у подрастающего поколения бережного и ответственного отношения к окружающей среде не только через уроки и привлечение к участию в массовых акциях, но и посредством поощрения креативного подхода может оказаться более эффективным. Молодежь таким образом может рассказать об экологии на языке, понятном сверстниками. Для природоохранной  повестки в целом это может быть очень полезно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 

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