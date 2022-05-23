Областной праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры, состоится завтра, 24 мая, в Областном центре культуры, народного творчества и кино. Традиционно главными действующими лицами концерта являются юные жители Липецкой земли, учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств.

Свои выступления представят хоровые коллективы из 10 детских школ искусств Липецка и Ельца, Усманского, Грязинского и Липецкого районов, хор Детской академии искусств и Академический хор Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова. А также Сводный детский хор Липецкой области, объединивший более 100 детей из городов и районов под управлением Заслуженного работника культуры Липецкой области Людмилы Жариновой.

«День славянской письменности и культуры – это праздник, который объединяет славянские народы, имеющие общие корни, традиции и культуру. Наша задача – изучать, беречь и ценить русский язык, помнить об истоках национальной культуры», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Проводят областной праздник управление культуры и туризма Липецкой области, учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации, Областной центр культуры, народного творчества и кино, Липецкий областной колледж искусств имени К.Н. Игумнова, Липецкая государственная филармония («Унион»). Начнется праздник в 12 часов, сообщили в управлении культуры и туризма региона.