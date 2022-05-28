Такое решения поддержали депутаты на 10-сессии. Парламентарии одобрили изменения в закон «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб, лесного хозяйства».
Размер единовременной социальной выплаты врачам дефицитных специальностей, впервые трудоустроившимся на территории области, увеличен до 1,5 миллиона рублей. Благодаря такому решению в ближайшее время в регион планируется привлечь 30 медиков. На предоставление выплат в текущем году потребуется дополнительно 13 млн рублей из областного бюджета.
Кроме того, парламентарии поддержали изменения в закон «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области».
Размер стипендии студентам-медикам, обучающимся по целевому направлению, увеличен пятикратно. После получения образования они обязаны отработать по специальности в государственном учреждении региона не менее 5 лет. Ранее размер стипендии составлял 1340 рублей. Теперь она возрастёт до 6700 рублей. Дополнительная потребность средств из областного бюджета составит 37 миллионов рублей.
- Сейчас существует высокая конкуренция среди регионов за ценные кадры. Увеличение размера выплат, во-первых, повысит эффективность целевого обучения будущих врачей, а во-вторых, станет инструментом для привлечения в Липецкую область большего количества медиков узких специальностей, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.
Под увеличение стипендий сегодня попадают более 700 целевиков, обучающихся в разных вузах нашей страны.