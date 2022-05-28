Такое решения поддержали депутаты на 10-сессии. Парламентарии одобрили изменения в закон «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб, лесного хозяйства».

Размер единовременной социальной выплаты врачам дефицитных специальностей, впервые трудоустроившимся на территории области, увеличен до 1,5 миллиона рублей. Благодаря такому решению в ближайшее время в регион планируется привлечь 30 медиков. На предоставление выплат в текущем году потребуется дополнительно 13 млн рублей из областного бюджета.

Кроме того, парламентарии поддержали изменения в закон «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области».

Размер стипендии студентам-медикам, обучающимся по целевому направлению, увеличен пятикратно. После получения образования они обязаны отработать по специальности в государственном учреждении региона не менее 5 лет. Ранее размер стипендии составлял 1340 рублей. Теперь она возрастёт до 6700 рублей. Дополнительная потребность средств из областного бюджета составит 37 миллионов рублей.

Сейчас существует высокая конкуренция среди регионов за ценные кадры. Увеличение размера выплат, во-первых, повысит эффективность целевого обучения будущих врачей, а во-вторых, станет инструментом для привлечения в Липецкую область большего количества медиков узких специальностей, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Под увеличение стипендий сегодня попадают более 700 целевиков, обучающихся в разных вузах нашей страны.