Фонд капитального ремонта Липецкой области подвел итоги собираемости взносов на капитальный ремонт за 2020 год. Собираемость за декабрь составила 108,5%, по сравнению с ноябрем выросла почти на 6%. Так, средний процент за год составил 100,18%, что почти на 5% выше среднего показателя за весь период действия программы.

Наибольшая собираемость в Тербунском, Хлевенском, Чаплыгинском, Данковском районах и Липецке – выше 95%.

Замыкают рейтинг – Воловский, Добринский и Елецкий районы, где показатель равен 80-88%.

«Несмотря на сложный, в том числе экономически, год нам удалось удержать показатель собираемости взносов на довольно высоком уровне, что свидетельствует о доверии граждан к программе капитального ремонта в нашем регионе. Кроме того, мы продолжаем вести активную информационную работу: рассказываем о важных аспектах работы Фонда в СМИ, оперативно отвечаем на все вопросы собственников во время прямых эфиров и социальных сетях», – прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.

Активная разъяснительная работа ведётся с липчанами, у которых есть задолженность по оплате взносов. Взыскание задолженности ведется поэтапно, на каждом этапе Фонд максимально старается информировать каждого должника о необходимости погасить задолженность в досудебном порядке и о последствиях неоплат, ведь чем дольше не уплачивается долг, тем выше расходы, связанные с его погашением.

Важно отметить, что подача в суд — это крайняя мера, которая применяется только после неоднократных предупреждений. В 2020 году погашено по итогам досудебной работы – 12 миллионов рублей. С тех собственников, которые не прореагировали на предупреждения, было взыскано в судебном порядке 30 миллионов рублей.

Тенденция высокой собираемости взносов на капитальный ремонт в 2020 году сохранилась, в целом по России. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова. К примеру, уровень собираемости взносов по стране на начало декабря составил 93,49%, что незначительно отличается от показателей прошлого года.

Несмотря на высокий уровень собираемости в нашем регионе, потребность в капитальном ремонте в регионе по-прежнему остаётся высокой, общий объём получаемых средств не покрывает реальной потребности для исполнения полного комплекса работ на каждом доме, сообщили в ФКР Липецкой области.