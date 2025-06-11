До 1200 человек к 2031 году должно вырасти число студентов липецкого медвуза

Итогами и планами развития липецкого здравоохранения поделился сегодня губернатор региона Игорь Артамонов в ходе своего ежегодного отчёта, с которым выступил в региональном парламенте.

Он напомнил, что было завершено строительство поликлиники в Елецком микрорайоне Липецка – на 600 взрослых и 200 детских посещений. Медучреждение мультифункциональное – именно такое нужно быстрорастущему району. Есть женская консультация, отделение медпрофилактики и центр амбулаторной онкопомощи. Нет бумажных карт: документация – электронная, анализы – по штрих-коду. Рентген, маммограф и томограф подключены к ИИ: предварительный диагноз ставится сразу после исследования.

Одним из ключевых событий в сфере липецкого здравоохранения является открытие своего медицинского вуза. Это будет филиал Российского университета медицины, в котором с 1 сентября будут бесплатно учиться 144 будущих врача. 44 из них – по «губернаторскому набору». После шести лет в медвузе они сразу пойдут работать терапевтами в больницы и поликлиники региона. 100 целевиков могут учиться дальше и получить узкую специальность. Все студенты каждый месяц будут получать стипендию независимо от успеваемости – 6700 рублей. Планируется, что к 2031 году в липецком РУМе будут учиться уже 1200 человек. А помимо лечебного дела откроется ещё одно направление – педиатрия.

Также губернатор рассказал о планах по созданию Центра кардиохирургии. Его делают на базе областной клинической больницы. Будут новые операционные, реанимация, оборудование. Лечить тахикардии продолжат с помощью радиочастотных и криоаблаций. Их делают и сейчас: с начала года доктора выполнили 200+ таких вмешательств. А с новым центром их будет больше. Станут доступны операции на «открытом» сердце: аорто-коронарное шунтирование, протезирование клапанов сердца.

«Это будет принципиально новый уровень оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, – отметил губернатор. – Липчане смогут получать высокотехнологичную помощь, включая операции на открытом сердце, не выезжая за пределы региона. Это спасёт сотни жизней».