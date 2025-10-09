До четырёх полос расширили 10-километровый участок трассы Орёл – Тамбов в Липецкой области

Капитальный ремонт на участке с 24-го по 250-й километр федеральной автодороги Р-119 Орёл – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов, проходящий по территории Елецкого и Задонского районов Липецкой области. Работы выполненгы по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Москва – Харьков». Участок расширили с двух до четырёх полос движения. Это поможет оптимизировать транспортные потоки и сократить время в пути к социальным и промышленным центрам, уверены в Росавтодоре.

Трасса Р-119 входит в число главных транспортных артерий Центральной России, она связывает между собой десятки населенных пунктов Орловской, Липецкой, Тамбовской областей, а также обеспечивает доступ к областным центрам с автомобильных дорог М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий». К работам участке с 240-го по 250-й километр приступили в июле 2022 года. В ходе капремонта специалисты исправили продольный и поперечный профиль дороги для улучшения её транспортно-эксплуатационных показателей. Кроме того, большое внимание уделили устройству дорожного покрытия. Так, верхний слой выполнен из высокопрочного щебёночно-мастичного асфальтобетона..

Специалисты разделили транспортные потоки разделили осевым ограждением, устроили пять автобусных остановок, освещение, установили три светофора, заменили металлическое барьерное ограждение по краям проезжей части. Разметка на обновлённой дороге – из термопластика, дорожные знаки – с высокими показателями светоотражения. Отремонтированы и восемь пересечений и примыканий к дороге. Для обеспечения съездов на региональные дороги, ведущие в сёла Липовка, Донское, Бутырки, деревню Лукошкино, а также в государственный заповедник «Галичья Гора», устроены переходно-скоростные полосы.

Заменены 12 водопропускных труб, обеспечен отвод воды с проезжей части с помощью водоотводных лотков. Этот комплекс работ позволит не только защитить дорожную одежду от атмосферных осадков, но и повысит комфорт и безопасность автолюбителей во время поездок. Чтобы не допустить попадание загрязняющих веществ с проезжей части в границах водоохранной зоны была устроена ливневая канализация с водоочистным сооружением, сообщают в Росавтодоре.

«Мы активно ведём ремонт дорог по всей области, и это касается не только региональных, но и федеральных трасс. Только в этом году в регионе будет отремонтировано 270 километров дорог, 238 километров – в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Особое внимание уделяем таким магистралям, как Р-119 «Орёл – Тамбов». Капитальный ремонт и расширение до четырёх полос на участке в Елецком и Задонском районах — это масштабная работа, которая уже даёт результат. Благодаря совместной работе с Росавтодором мы не просто обновляем покрытие, а создаём современную, безопасную и комфортную дорожную инфраструктуру», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.