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В районе завершена уборка сахарной свеклы. Сладкие корнеплоды выкопаны на площади 24035 га.

Средняя урожайность этой технической культуры составила по району 355 центнеров на круг.

Наилучшая отдача свекловичных плантаций — в хозяйствах ИП Макашова И.М. (765 ц/га), Стрельникова В.Ф. (616 ц/га), КХ «Чара» (490 ц/га).

За время сладкой страды добринские селяне накопали 853 тысячи тонн сладких корней.

Большая часть нового урожая уже доставлена на предприятия переработки в поселок Плавица и город Грязи.