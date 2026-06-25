До свиданья, лагерь!

Быстро пронеслись три недели школьных каникул. Вместе с этим завершена и работа школьных лагерей дневного пребывания. Самым последним, растянув удовольствие, вчера, 24 июня, закрылся лагерь в школе с. Нижняя Матрёнка. Каждое учреждение само выбирало график: одни лагеря работали с выходными, другие — без них.

Самое главное, что все оставили в сердцах детей яркие воспоминания. Мальчишки и девчонки участвовали в спортивных состязаниях, творческих мастер-классах, познавательных экскурсиях, слушали выступления музыкантов, смотрели фильмы… Всего не перечислить! Главное, дети укрепляли здоровье, а их педагоги постарались сделать отдых насыщенным и запоминающимся.

Впереди ж — лето и ещё много дней каникул до нового учебного года.