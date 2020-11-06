Добавить фасаду коричневого. В Липецке продолжают формировать единый облик городских территорий

В Липецке продолжается работа по формированию единого архитектурного облика городских территорий.

На этой неделе специалисты департамента градостроительства и архитектуры рассмотрели девять паспортов архитектурно-градостроительного облика различных объектов – пять согласовали, четыре отправили на доработку.

Так, например, согласован архитектурный облик многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Победа». По проекту здание, которое появится в квартале застройки по улице Стаханова, будет состоять из трёх секций, в каждой по 18 или 19 этажей. Лоджии и балконы будут выполнены в прозрачном панорамном остеклении. Для оформления фасада выбрана коричнево-песочная цветовая гамма.

– Нам было важно, чтобы новое здание гармонично сочеталось с уже возведенными здесь жилыми домами. При этом, чтобы избежать цветового однообразия, к основным оттенкам желтого и белого проектировщик добавил коричневый, – рассказывает заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры Диана Полуэктова.

Подкорректировали специалисты колористику дома № 9 по улице 8 марта. Здесь обновляют фасад, и чтобы сделать первоначальное решение более интересным, к колеру решили добавить оттенков.

– Мы стремимся полностью исключить формализм в работе. Просим проектировщиков и застройщиков включать в паспорта визуализацию объекта, чтобы оценить, вписывается ли он в существующую застройку. Если участок пустой, требуем схему развития, – поясняет Диана Полуэктова. – Решение принимаем коллегиально, когда видим полную картину по району и конкретному зданию.

Помимо визуализации в паспорте объекта необходимо указать цветовую гамму, материалы, из которых он будет выполнен, стандарты оформления рекламных конструкций, если они будут присутствовать. Основанием для доработки эскиза могут стать как несоответствие проекта дизайн-коду территории, так и требованиям безопасности, колористическим решениям или рекомендуемым материалам.

Если проектировщику и членам комиссии не удастся найти компромиссное решение, паспорт не будет согласован. Однако, как отмечают в профильном департаменте, такие случаи встречаются нечасто. Например, в 2019 году специалисты согласовали 300 паспортов из 387. В этом году – 142 из 192, 7 на данный момент находятся в работе.

Работа над созданием единого архоблика объектов ведется не только в строящихся микрорайонах. Сотрудники департамента тесно взаимодействуют с региональным фондом капитального ремонта, который занимается обновлением фасадов старого жилфонда, а также взаимодействуют с собственниками нежилых помещений, которые собираются проводить ремонтные работы.

Напомним, что подробную информацию о согласовании паспорта архитектурно-градостроительного облика можно получить в департаменте градостроительства и архитектуры Липецка по телефону 23-91-30.