20 января в дежурную часть ОМВД России по Добринскому району обратился 24-летний житель с. Салтычки, который сообщил о том, что в период времени с 17 июля 2021 года по 21 июля 2021 года давний знакомый под предлогом взятия денежных средств в долг завладел 45 тыс. руб.

В ходе проведённых мероприятий полицейские выяснили, что данное преступление совершил неработающий 23-летний житель ст. Хворостянка Добринского района.

Подозреваемый пояснил, что на сайте увидел объявление о продаже автомобиля. Денежные средства в размере 35 тыс. руб. для приобретения автомобиля решил одолжить у своего давнего знакомого, пообещав через месяц вернуть. После покупки автомобиля, попросил еще 6 тыс. руб., поясняя, что не хватило на покупку, а затем еще 4 тыс. руб., которые тратил на личные нужды. По истечении месяца долг решил не отдавать, сменив место жительства и номер телефона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.