Добринка на Дне поля: награды и победы

Делегацию добринских сельхозпроизводителей и работников культуры на традиционном Дне Липецкого поля, который проходил неподалеку от села Доброе, возглавил руководитель округа Александр Пасынков.

Это мероприятие прошло в формате выставки-демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий под открытым небом. Ежегодно его посещают сотни сельхозтоваропроизводителей не только нашего региона, но и соседних областей.

День Липецкого поля проходит непосредственно перед уборочной кампанией. Наши аграрии могут наглядно ознакомиться с селекционными новинками сельскохозяйственных культур, новейшими образцами сельхозтехники, расширить свои знания в сфере возделывания сельхозкультур.

Добринские сельхозпроизводители всегда были в лидерах региона по урожаю зерновых и технических культур. Вот и на этом мероприятии они обменялись контактами и заключили договора на новейшую технику, наладили диалог с сортоиспытательными станциями.

На выставке побывали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и его заместитель Илья Карлин. Перед открытием «Дня Липецкого поля» они посетили палатки муниципальных районов и округов. Работниками культуры совместно с Добринским общепитом была оформлена экспозиция «Добринка — край хлебный».

Внимание участников и гостей выставки привлекали фотозоны, весёлые наигрыши, а также ароматы свежей выпечки и полевой кухни. Желающих задержаться у добринцев, чтобы угоститься вкусной кашей и горячим чаем, послушать заливистую гармонь и песни, посмотреть яркие работы знатных мастериц, было немало. В сельских подворьях других районов также была представлена местная продукция: сыры, напитки, хлебобулочные изделия.

Затем Игорь Георгиевич Артамонов наградил ряд аграриев за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. В их числе генеральный директор ООО «Битюг» Дмитрий Болдин. Он получил благодарственное письмо правительства Липецкой области за профессионализм и добросовестный труд в сфере агропромышленного комплекса региона. Ещё ряд руководителей агропредприятий получили от фирм, производящих сельхозтехнику, ключи от современных энергонасыщенных тракторов.

В Дне Липецкого поля принимали участие ребята из Добринского округа, которые совсем недавно получили удостоверения тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категории «C». Тимофей Черных, Егор Малыхин и Михаил Ольховский отстаивали честь нашего округа на демонстрационной сдаче экзаменов на удостоверение тракториста-машиниста сельхозпроизводства. Им противостояли команды ребят из Елецкого и Задонского округов. Сотрудники инспекции Гостехнадзора оценивали как теоретическую часть демоэкзамена, так и практическую. За рулем трактора ребята выполняли разворот в ограниченном пространстве и агрегатирование с сельхозинвентарем. Наши парни показали хорошие результаты и заняли третье общекомандное место.

Глава округа Александр Пасынков и руководитель инспекции Гостехнадзора по Липецкой области Сергей Кузовлев поздравили ребят с достойным выступлением и вручили им диплом и ценный подарок от ООО «Добрыня».

Особый колорит праздничному мероприятию придали игровые и спортивные конкурсы, концерт липецких музыкантов.