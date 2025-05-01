Добринка преображается

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В преддверии праздника Весны и Труда в Добринке прошел очередной субботник.

Если в прошлый раз участники субботника убирали прошлогоднюю листву и мусор, то 23 апреля трудовые коллективы занимались покраской бордюров на центральных улицах поселка — Ленинской и Октябрьской.

В субботнике приняли участие представители отделов образования, социальной защиты населения, культуры, ДЮЦ «Ритм», управления финансов, Центра компетенций, бассейна «Жемчужина», спортивной и музыкальной школ, районной библиотеки.

Теплая, солнечная погода и весеннее настроение сделали свое дело для участников субботника: работа у них спорилась. За пару часов центральные улицы Добринки заметно освежились.