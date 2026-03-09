Добринская библиотека получила награду из Москвы

Благодарность председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации передана коллективу муниципального бюджетного учреждение культуры «Добринская централизованная библиотечная система» Липецкой области, руководителем которого является Сергеева Наталья Вячеславовна.

Награду коллектив получил за организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки проведения выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в Российской Федерации.

Работники библиотеки организуют выставки, проводят мероприятия, принимают участие во всероссийских и региональных конкурсах по вопросам избирательной системы и избирательного права Российской Федерации. В числе сотрудников указанного коллектива есть профессиональные организаторы выборов в нашем округе.

Так, в конце 2025 года Трусюкова Елена Сергеевна стала финалистом в номинации «Лучшее информационно-разъяснительное мероприятие» на федеральном уровне.

За работу «Интеллектуальная игра для будущих избирателей «Электоральный форсаж: игра для активных» Елена Сергеевна награждена Благодарственным письмом председателя избирательной комиссии Липецкой области, дипломом финалиста, Благодарностью председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и памятным подарком.

Работа «Интеллектуальная игра для будущих избирателей «Электоральный форсаж: игра для активных» рекомендована для использования в работе по повышению правовой культуры среди избирателей.

Поздравляем коллектив библиотеки с заслуженной наградой и желаем дальнейших побед!

Ольга НАРХОВА,

председатель ТИК Добринского округа.