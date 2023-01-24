Единая дежурно-диспетчерская служба Добринского муниципального района третий год подряд становится одной из лучших в Липецкой области.

Подтверждение тому — диплом за второе место, доставленный главой муниципалитета Александром Пасынковым из Хлевного, где на днях провели заседание областной комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности.

Наша дежурно-диспетчерская служба из года в год показывает высокую эффективность в оперативной работе.

Ее основная задача — оперативный контроль над обстановкой в районе, а также своевременное реагирование на возникновение происшествий и чрезвычайных ситуаций. От чёткой работы сотрудников ЕДДС, в том числе грамотного распоряжения полученной информацией, зависит безопасность жителей, а нередко и их жизнь.

Каждое обращение в диспетчерскую службу фиксируется записью, и любая проблема, обозначенная добринцами, доводится до полного решения.

— За прошлый год, — говорит начальник ЕДДС Ирина Рязанцева, — нами было принято 10657 различных сообщений. За каждым звонком — просьба о помощи. Активнее всего добринцы обращались по вопросам медицинского обслуживания (2981 раз). Затем идут звонки относительно правопорядка и работы полиции (1487), обеспечения электроснабжения (1151), работы ЖКХ (825), пожарных и спасательных подразделений (788), газовой службы (311).

Мониторинг текущей ситуации в режиме онлайн позволяет проводить система видеонаблюдения, в которую входит 70 камер, установленных по всему Добринскому району. Двадцать из них смонтированы на автовокзале райцентра, все имеют функцию распознавания лиц.

Глава Добринского района Александр Пасынков лично доставил диплом в ЕДДС, вручив его дежурной смене во главе с начальником.

— В вашем лице, — обратился он к собравшимся, — выражаю благодарность за труд всему коллективу. Желаю вам быть всегда начеку и как можно меньше слышать тревожных сообщений в это нелегкое время.